На Кубани из-за теплой погоды с 6 июня отменяют обязательное ношение масок на улице

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Требование об обязательном ношении масок на улице в Краснодарском крае отменяют с 6 июня из-за установившейся теплой погоды. При этом масочный режим сохранится в магазинах, объектах обслуживания, общественном транспорте и местах массового скопления людей, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

"В связи с установившимися теплыми погодными условиями с 6 июня на территории Краснодарского края ношение маски на улице не является обязательным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что масочный режим сохраняется при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах, в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей.

Кроме того, в оперштабе добавили, что согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318, также отменен запрет на посещение кладбищ. В четверг в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что с 6 июня в регионе смогут возобновить свою работу летние кафе и рестораны на открытом воздухе при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора. Кроме того, с субботы откроются парки и набережные.

По данным оперативного штаба Кубани по состоянию на пятницу, выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 4231 случая, 3109 человек выздоровели и выписаны из больниц, умер 41, 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.