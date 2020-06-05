Главврач из Тольятти возглавит центр информации штаба региона по борьбе с коронавирусом

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил главному врачу тольяттинской городской больницы №5, которая занимается лечением пациентов с коронавирусом, Николаю Ренцу возглавить информационный центр при оперштабе по противодействию распространения коронавируса. Предложение было озвучено в пятницу во время выездного заседания оперштаба в Тольятти, Ренц его принял.

"Губернатор предложил создать при штабе информационный центр, а Николай Ренц получил предложение его возглавить", - говорится в сообщении правительства, распространенном в пятницу.

Ранее Ренц во время видеообращения, размещенного на YouTube-канале больницы, рассказал о нехватке персонала и мест для лечения не только заразившихся коронавирусом, но и других пациентов. При этом большое число заразившихся он связал с несоблюдением ограничительных мер жителями города. В Тольятти зафиксировано более 400 случаев коронавируса, население города составляет около 700 тыс. человек.

В дальнейшем Ренц отметил, что его сообщение было неверно истолковано. "Я как врач, как человек, который видит ситуацию изнутри, был вынужден обратиться к жителям с просьбой, с требованием, назиданием, чтобы люди соблюдали необходимым образом все мероприятия, связанные с защитой себя и окружающих от коронавирусной инфекции. Мы видим, как ситуация развивается, мы открываем новые койки, привлекаем специалистов, покупаем медоборудование, медикаменты, расходные материалы. Но если продолжится такое безалаберное отношение, несоблюдение мер защиты, а это маски, самоизоляция, система наша, как бы мы ее не подпитывали, не поддерживали, может в этой ситуации не выдержать", - сказал Ренц.

Глава региона ответил, что обращение к гражданам было не лишним, подчеркнув, что "важно дело делать, а не обращать внимание на интерпретации". Губернатор заявил, что при оперштабе появится информационный центр, а Николай Ренц сможет его возглавить. "Почту за честь", - отметил Ренц.

По данным на пятницу, в регионе зарегистрировано 2 922 случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 1 348 человек, 23 человека умерли.