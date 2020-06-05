Отельеры Кубани опасаются срыва турсезона из-за неясности с открытием гостиниц

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Полноценный курортный сезон в Краснодарском крае может не состояться, поскольку до сих пор нет ориентировочной даты открытия основных средств размещения туристов - гостиниц и отелей. Без примерных сроков туристы не могут планировать свой отпуск, а часть отелей может не успеть подобрать персонал для возобновления работы и подготовиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Об этом рассказали ТАСС опрошенные представители отрасли.

С 28 марта курорты Краснодарского края приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели, с 1 июня власти региона приняли решение возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Планировалось, что следующим этапом послабления карантинных мер в регионе станет возможное возобновление бронирований в отелях и гостиницах, в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что запрет на брони сохраняется до 21 июня - до этого срока в крае продлен карантин для того, чтобы проанализировать, как на эпидемиологической ситуации отразится возобновление работы санаториев.

Хочется определенности

Директор туроператорской компании "ТО "Планета Сочи", работающая на Черноморском побережье, Эллина Акиншина отмечает, что для планирования работы и принятия решений участникам рынка нужно знать четкие сроки возобновления работы курортов. "У нас нет ни одной оплаченной брони, потому что люди не понимают новых правил, мы не можем их информировать и дать гарантий на полноценный отдых. Нет ясности - люди не готовы платить за отпуск с многими неизвестными, важно, чтобы государство брало на себя функцию аналитики будущей ситуации и разработки четкого плана действия с конкретными датам выхода из карантина. Это позволит рынку адаптироваться к новым реалиям и даст возможность выстраивать коммуникацию с партнерами, контрагентами, клиентами более эффективно и возможно спасет часть курортного сезона", - заявила она.

"Если говорить о том, будет ли полноценный туристический сезон в этом году - мы затрудняемся. Люди, не связанные сроками отпусков, в прямом смысле слова "сидят на чемоданах", потому что брони [средств размещения] по факту шли с конца мая, и их переносили на вторую половину июня предварительно. Все очень надеялись, что к этому периоду именно отели и гостиницы откроются. Те брони, которые будут перенесены далее, все равно будут отработаны", - сказала ТАСС представитель туристического агентства "Анапа - Татьянин день" Елена Богачева.

Руководитель одного из крупных региональных туроператоров Кубани "Риал-тур" Римма Алексаньянц (занимается в том числе реализацией туров межрегионального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"), пояснила, что серьезные опасения вызывают новые клиенты, которые могут не успеть спланировать свой отпуск, так как до сих пор не известна хотя бы приблизительная дата возобновления бронирования отелей и гостиниц. "За один день отдыхающие брони не делают, люди определяются приблизительно за месяц до отдыха, чтобы успеть спланировать свой отпуск на работе", - сказала собеседница агентства.

Богачева обратила внимание и на то, что после заявления о возобновлении работы средств размещения потребуется определенный промежуток времени, чтобы восстановить работу, что также отразится на сроках проведения курортного сезона в регионе. "Отели, прежде чем открыться, должны набрать штат, поэтому вопрос будет стоять в возможности открытия отелей к указанным срокам, - сейчас они не могут заранее набрать сотрудников и выплачивать им заработную плату, так как у них нет прибыли. То есть, после того, как объявят о дате открытия, необходимо будет еще некоторое время, прежде чем отели смогут полноценно работать", - сообщила она. Президент ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина пояснила, что если туристический сезон в этом году и будет, то, скорее всего, сократится до двух месяцев - июля и августа.

"Сезон закончится, не успев начаться, так как люди - без денег, потерявшие сбережения, часть людей опасается [самой пандемии]. Я считаю, что многие отели и не откроются, - просто исходя из коммерческих историй, потому что сезона не будет и сейчас тратиться на открытие бессмысленно", - резюмировала президент ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина.

Сложности адаптации

Подготовка к возобновлению работы объектов сферы обслуживания в Краснодарском крае происходит в условиях строгого соблюдения требований Роспотребнадзора. Так, например, в санаториях рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. С 6 июня в регионе возобновляют работу летние кафе и рестораны, которые также являются частью туристической индустрии, при этом администрации заведений будут нести ответственность за соблюдение посетителями социальной дистанции и других эпидемиологических норм в условиях пандемии.

При этом, как отмечают представители отрасли, не все моменты в подготовке к открытию им понятны. "До разъяснений Роспотребнадзора вообще никто не понимает, что делать: например, как быть с уборной комнатой. То есть веранды работать смогут, а уборные, [находящиеся внутри помещений], будут закрыты? Можно ли туда пускать посетителей, или ставить какие-то биотуалеты?", - заявил ТАСС владелец сети заведений в Краснодаре Глеб Харченко.

Президент ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина рассказала ТАСС, что не все отельеры, особенно представители малого и среднего бизнеса, потерявшие доходы из-за простоя в мае и июне, готовы вложить дополнительные средства для соблюдения условий работы при пандемии. "Чтобы запустить отель, нужны деньги: отельеры, у которых гостиницы на 100-150 номеров, говорят: чтобы запуститься сейчас, обеспечить все меры санитарной защиты, нужно единовременно вложить порядка 5 млн рублей, чтобы просто работали гостиницы. Вопрос: когда и как быстро отработаются эти деньги?", - отмечает собеседница агентства.

Руководитель одного из крупных региональных туроператоров Кубани "Риал-тур" Римма Алексаньянц выразила надежду, что в качестве одной из мер поддержки туристической отрасли в текущем сезоне возможно было бы возобновить работу отелей и гостиниц в более короткие сроки хотя бы для внутреннего туризма в регионе. "Жители разных регионов России в условиях пандемии получили возможность отдыха в санаториях Краснодарского края. Мы рассчитываем, что отдых будет разрешен внутри региона и жителям Краснодарского края", - резюмировала собеседница агентства.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% до 430 тыс. человек. В условиях пандемии регионе с 31 марта действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.