Минкомсвязь запустила на госуслугах сервисы для голосования по конституции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь запустила на Едином портале госуслуг специализированные сервисы для голосования по поправке в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Специальный раздел, посвященный общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале госуслуг. Также в личных кабинетах более 80 млн пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально для участников голосования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые на голосовании федерального уровня будет применяться технология дистанционного голосования. Для этого выбраны два пилотных региона - Москва и Нижегородская область.

"Пользователи портала с подтвержденной учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах смогут принять участие в общероссийском голосовании дистанционно в электронном формате. При этом избиратели должны быть сопоставлены со списком избирателей в ЦИК России. Для участия в дистанционном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг", - пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, открыт прием заявлений о голосовании на дому. В личных кабинетах пользователей можно отозвать заявление по голосованию, если поменялись планы или возникли непредвиденные обстоятельства. В специальном разделе размещена актуальная информация с адресом избирательного участка и интерактивная карта его месторасположения, контакты избирательной комиссии, а также сервисы информирования о голосовании, факте подачи заявлений и результатах его обработки.

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.