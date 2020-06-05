Власти Белгородской области рассматривают возможность провести в июле парад Победы

ТАСС, 5 июня. Власти Белгородской области рассматривают возможность проведения в регионе парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они не исключают его совмещения с мероприятиями Дня Прохоровского поля 12 июля, сообщил журналистам региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"Белгородские власти рассматривают два варианта проведения парада Победы. На данный момент регион не вошел в число 24 субъектов, где принято решение о возможности проведения парада. Тем не менее рассматриваются два варианта его альтернативного проведения: провести его онлайн, чтобы трансляцию можно было смотреть по ТВ и в интернете; перенести на 12 июля и совместить с другими мероприятиями Дня Прохоровского поля, который с этого года является праздничным днем в регионе", - говорится в сообщении оперштаба региона.

Оперативный штаб уточнил, что 12 июля в День Прохоровского поля запланировано множество мероприятий, он также будет выходным.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе на 24 июня военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и в ряде других городов, в том числе Калининграде, Екатеринбурге, Воронеже.

В Белгородской области за последние сутки выявлено 71 случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 2 695. Из числа зараженных выздоровели 1 106 человек, 25 умерли.

День Прохоровского поля отмечается 12 июля в память о прошедшем в этот день в 1943 году под Прохоровкой одном из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны. Результатом сражения стал провал немецкой операции на Курской дуге "Цитадель". В 2020 году День Прохоровского поля по предложению губернатора Евгения Савченко объявлен в Белгородской области нерабочим праздничным днем.