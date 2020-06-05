Самарский губернатор поручил открыть лабораторию для диагностика коронавируса в Тольятти

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение открыть в Тольятти, где наблюдается большое количество заразившихся коронавирусом, лабораторию по исследованию и выявлению вируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном 5 июня.

"Глава региона дал поручение в ближайшее время открыть в Тольятти ПЦР-лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным на пятницу, в регионе зарегистрировано 2 922 случая заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны 1 348 человек, 23 человека умерли. В Тольятти зафиксировано более 400 случаев коронавируса, население города составляет порядка 700 тысяч человек.