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За пикет в поддержку журналиста Азара у ГУ МВД Москвы задержаны 12 человек

Журналист Илья Азар был арестован на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова
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Описание
© Михаил Скамьин/ТАСС
© Михаил Скамьин/ТАСС
© Михаил Скамьин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полиция задержала 12 человек у здания ГУ МВД Москвы за участие в пикете в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В настоящий момент у здания главка задержали 12 человек, которые выступали за освобождение Азара. Сотрудники полиции отвели их в автозак.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил пикетирования"). Позже Мосгорсуд снизил Азару срок наказания на 5 суток.

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела о вымогательстве и порнографии. Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве денег у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие его фотографии у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.

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