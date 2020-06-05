Кадеты и активисты высадили более 80 деревьев для "Сада памяти" в Уфимском районе Башкирии

УФА, 5 июня. /ТАСС/. Участники акции "Сад памяти" высадили более 80 саженцев хвойных и плодовых деревьев в Уфимском районе Башкирии при участии кадетов. Мероприятие было организовано отделением Всероссийского общества охраны природы в республике, сообщила в пятницу ТАСС член совета организации Елена Лазарева.

"В селе Булгаково выделили участок для заложения "Сада памяти" в честь воинов Великой Отечественной войны. В акции участвовали кадеты, сотрудники администрации муниципалитета, Рослесзащиты. Были высажены сосны и яблони, порядка 80 саженцев, размером от 30 см до 2 м", - сообщила Лазарева.

В акции участвовали более 20 человек, всем были выданы маски и перчатки. Высадка еще одной аллеи запланирована на сентябрь, добавила собеседница агентства. В начале мая "Сад памяти" появился в Иглинском районе Башкирии, где было высажено более 200 сосен.

Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" в России продлится до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.