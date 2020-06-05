Часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в поддержку темнокожих граждан

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Часть улицы, ведущей к Белому дому, была переименована в честь движения против полицейского насилия на почве расизма в США Black Lives Matter ("Жизнь черных имеет значение"). Об этом в пятницу сообщила на своей странице в Twitter мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется "площадь Black Lives Matter", - написала она.

К сообщению Боузер приложила видео, на котором запечатлен момент установки дорожного указателя с новым названием.