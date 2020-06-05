Часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в поддержку темнокожих граждан

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Часть улицы, ведущей к Белому дому, была переименована в честь движения против полицейского насилия на почве расизма в США Black Lives Matter ("Жизнь черных имеет значение"). Об этом в пятницу сообщила на своей странице в Twitter мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется "площадь Black Lives Matter", - написала она.
К сообщению Боузер приложила видео, на котором запечатлен момент установки дорожного указателя с новым названием.
The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b— Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC (@MayorBowser) June 5, 2020
Во многих американских штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.