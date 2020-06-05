Захарова примет участие в юнармейской интернет-акции 12 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Юнармейцы проведут 12 июня интернет-акцию "Я люблю Россию", где расскажут о родных местах. К виртуальному путешествию по стране подключится директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, летчики Магомед Толбоев и Дамир Юсупов и другие гости. Об этом сообщили в пресс-службе "Юнармии".

Как рассказали в движении, юнармейцы со всей страны объединятся, чтобы рассказать интересные факты о своих районах, городах и деревнях.

"По замыслу получится виртуальное путешествие, во время которого состоятся включения из 30 регионов. К трансляции подключится директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В интервью юнармейцам она расскажет о работе, увлечениях и своих любимых местах", - рассказали в пресс-службе.

Будут и другие интересные гости - летчики Магомед Толбоев и Дамир Юсупов, подводник Всеволод Хмыров, а также спортсмены, политики и актеры.

"Воспитанники движения порадуют и своими талантами. Кто-то возьмет в руки музыкальный инструмент, а кто-то выступит с песней или танцевальным номером в традиционном народном костюме", - отметили в организации.

Кроме того, юнармейцы смогут пообщаться со своими ровесниками, которые в трудную минуту пришли на помощь другим людям: спасли из пожара, обезвредили преступника, оказали помощь утопающему. Многие из них стали лауреатами Всероссийской премии "Горячее сердце".

"Юнармия" создана по инициативе Минобороны России и поддержана президентом РФ. Цель Движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В настоящее время движение насчитывает в своих рядах более 700 участников.