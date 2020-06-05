Самолет "Аэрофлота" с россиянами на борту вылетел из Парижа в Москву

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Специальный вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с 139 гражданами России на борту вылетел в пятницу вечером из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ во Франции Антон Токовинин.

"Самолет взлетел в 19:25 по местному времени (20:25 мск). Ожидается, что в Россию он прибудет в 00:10 мск", - сказал дипломат. "На борту находятся 143 пассажира, среди которых 139 граждан России, 2 французов, а также гражданин Бельгии и гражданин Украины", - подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, что более 40 пассажиров без предупреждения не явились на рейс. В этой связи он обратился ко всем планирующим вылет в Россию заранее сообщать, если по каким-либо причинам пассажир пожелал отказаться от полета, чтобы сохранить возможность для регистрации других желающих.

Токовинин отметил, что благодаря совместным усилиям посольств России в Париже, Брюсселе и Гааге на борт были взяты россияне, находившиеся в Нидерландах и Бельгии и пожелавшие вернуться на родину. Дипломат отметил, что "регистрация прошла по плану, никаких проблем у россиян не возникло". "Представители посольства России во Франции и авиакомпании "Аэрофлот" проводили пассажиров на рейс", - добавил он. По словам дипломата, сотрудники посольства "находятся в постоянном контакте с соотечественниками и стараются оказать им всю необходимую помощь".

Ранее 19 и 29 мая из Франции специальными рейсами на родину были доставлены 288 россиян