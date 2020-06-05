Мурашко заявил, что готов сделать прививку от коронавируса, когда появится вакцина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко готов сам пройти вакцинацию от коронавируса, когда будет разработана вакцина. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе " Вести " на канале "Россия 1".

"Да, конечно, обязательно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Мурашко рассказал, что обязательно делает прививку от гриппа. "Надо сказать, что это действительно помогает реже болеть. Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться", - добавил он.

Ранее Мурашко сообщил, что вакцина от нового коронавируса может быть включена в национальный календарь прививок или назначаться по эпидемическим показаниям. На данный момент рассматриваются оба варианта.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявляла, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

Ситуация в регионах

По словам Мурашко, ситуация с коронавирусом в некоторых регионах России, например, в Северной Осетии и Забайкальском крае, вызывает беспокойство. "На слуху была Республика Дагестан. Сегодня ситуация поменялась значительно в лучшую сторону. Осетия - Алания тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определенную. Поэтому есть еще регионы, и их достаточно большое количество", - сказал он.

По его словам, более 126 тыс. человек с коронавирусом или подозрением на него находятся в медучреждениях. Более 3,4 тыс. подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Всего в стране в медицинских организациях находятся 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, или тех, которые находятся на этапе диагностики с другими формами внебольничной пневмонии или патологических состояний, которые могут быть в дифференциальной диагностике. И на аппаратах ИВЛ находятся сегодня 3 460 человек", - сказал он.

Мурашко призвал жителей страны не "расслабляться" и не пренебрегать мерами профилактики новой коронавирусной инфекции, в частности, масочным режимом. "Однозначно - нет, - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли уже расслабиться. - Народ почувствовал, что можно себя вести чуть свободнее. Мы видим, что без масок стали ходить часто, к сожалению, это число [заразившихся коронавирусом] незначительно, но добавилось. Граждане, в первую очередь, все-таки [должны] <...> выполнять <...> предупреждения, об этом уже миллион раз сказано", - сказал он.

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева сообщила, что соблюдение масочного режима и ношение перчаток крайне важно, несмотря на снижение числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, это поможет не распространять вирус тем, кто уже болен, и обезопасить здоровых людей.

Доступность вакцины

Вакцина от коронавируса должна быть доступной в равной степени всем странам мира, заявил министр здравоохранения РФ. "Она должна таковой стать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение".

Мурашко отметил, что на Глобальном саммите по вакцинам, проходившем в онлайн-формате в Лондоне в этот четверг, обсуждался такой вопрос. "Все поддерживают значимость вакцинации как наиболее такой экономичный вариант снижения смертности и заболеваемости. И все говорили о том, что, конечно, доступность должна быть для всех стран", - подчеркнул министр.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.