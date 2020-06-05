МИД России помогает эвакуировать стрингера RT в Йемене из-за угрозы убийства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ совместно с российским посольством в Йемене помогают эвакуировать стрингера RT (Russia Today) и его семью из-за угрозы убийства. Об этом сообщила в пятницу в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"В Йемене угрожают убить стрингера нашего RT на арабском Салаха Аль Аклю <...> Спасибо МИДу и нашему послу в Йемене, которые помогают нам срочно эвакуировать журналиста и его семью", - написала она.

Симоньян пояснила, что угрозы журналисту стали поступать после того, как несколькими днями ранее в Йемене был застрелен у собственного дома его друг и коллега, который сотрудничал с видеоагентством Ruptly (является частью международной телевизионной сети RT).