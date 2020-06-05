{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД России помогает эвакуировать стрингера RT в Йемене из-за угрозы убийства

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что угрозы стали поступать после того, как несколькими днями ранее в Йемене застрелили коллегу журналиста, который сотрудничал с Ruptly

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ совместно с российским посольством в Йемене помогают эвакуировать стрингера RT (Russia Today) и его семью из-за угрозы убийства. Об этом сообщила в пятницу в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"В Йемене угрожают убить стрингера нашего RT на арабском Салаха Аль Аклю <...> Спасибо МИДу и нашему послу в Йемене, которые помогают нам срочно эвакуировать журналиста и его семью", - написала она.

Симоньян пояснила, что угрозы журналисту стали поступать после того, как несколькими днями ранее в Йемене был застрелен у собственного дома его друг и коллега, который сотрудничал с видеоагентством Ruptly (является частью международной телевизионной сети RT).

Теги
ЙеменРоссия
В Симферополе не будут вводить подачу воды по графику, несмотря на дефицит ее притока
Ранее глава республики Сергей Аксенов не исключал необходимости ввода специального режима подачи воды в городе из-за засухи
Читать полностью