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Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что интервал между этапами составляет порядка семи дней
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы могут принять решение о следующем этапе снятия ограничений в городе уже 8 июня, интервал между этапами составляет порядка семи дней. Об этом сообщил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

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"Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация - это семь дней. В понедельник (1 июня - прим. ТАСС) мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Меньше стало выявляемых пневмоний, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальное, более серьезное решение по продвижению вперед", - сказал Собянин. 

Он подчеркнул, что на следующей неделе можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед. По словам мэра, москвичи четко соблюдают требования, введенные в городе по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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