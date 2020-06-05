Власти Москвы на следующей неделе могут принять решение по ослаблению ограничительных мер

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы могут принять решение о следующем этапе снятия ограничений в городе уже 8 июня, интервал между этапами составляет порядка семи дней. Об этом сообщил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" мэр столицы Сергей Собянин.

"Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация - это семь дней. В понедельник (1 июня - прим. ТАСС) мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Меньше стало выявляемых пневмоний, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальное, более серьезное решение по продвижению вперед", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что на следующей неделе можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед. По словам мэра, москвичи четко соблюдают требования, введенные в городе по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.