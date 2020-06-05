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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Более 50 россиян вылетели из Чили на вывозном рейсе

Самолет Azur Air полетит на Кубу, откуда направится в Москву
Описание
© EPA-EFE/Alberto Valdes

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня. /ТАСС/. Более 50 граждан России сели в пятницу на борт самолета Azur Air, направленном в страны Латинской Америки для вывоза россиян, в Чили. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сантьяго.

"Самолет вылетел. Всего на борт поднялись 63 пассажира, из них 58 - граждане России", - сказал пресс-атташе посольства Денис Винокуров.

Самолет Azur Air вылетел из Москвы 4 июня с гражданами стран Латинской Америки, которые из-за пандемии не смогли вернуться из России. Ранее в пятницу он совершил посадку в Сан-Паулу, где на его борт поднялись более 40 россиян, и в аргентинской столице, где сели 220 человек. Теперь воздушное судно полетит на Кубу, откуда направится обратно в Москву.

Теги
АргентинаБразилияКубаРоссияЧилиСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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