Вотчина Деда Мороза начала принимать заявки на бронирование мест для туристов

ВОЛОГДА, 5 июня. /ТАСС/. Вотчина Деда Мороза, расположенная близ города Великого Устюга Вологодской области, с 5 июня начала принимать заявки от туроператоров на бронирование мест для туристов в предстоящем осенне-зимнем сезоне. Он начнется в ноябре, рассказал в пятницу генеральный директор регионального АО "Дед Мороз" Олег Васильев на встрече с туроператорами Великого Устюга и Вологды.

"Пока действуют ограничения, туристический бизнес - один из самых пострадавших в нынешней ситуации, но подготовка к туристическому сезону продолжается. Сегодня официально стартовали продажи туристических продуктов сезона зимы этого года, то есть с этого момента все туристические фирмы имеют возможность подавать заявки в акционерное общество "Дед Мороз" для бронирования творческих программ, мест проживания и питания для туристических групп, которые желают приехать в Великий Устюг", - процитировала Васильева пресс-служба областного правительства.

По словам гендиректора, вотчина не будет простаивать и летом. Более 200 человек смогут отдохнуть в детском оздоровительном лагере "Дружба", расположенном на территории вотчины. Запланированы также учебно-тренировочные сборы для спортивных команд хоккеистов, борцов, фигуристов и волейболистов. "Губернатор области поддержал предложение о проведении областного проекта "Летнее путешествие к Дедушке Морозу", который позволяет на наших автобусах привезти из любой точки Вологодской области организованную группу школьников по формату "2 дня - 1 ночь", провести для них экскурсионную программу, показать вотчину, Великий Устюг, отвезти обратно с соблюдением всех требований безопасности", - рассказал Васильев.

Он представил туроператорам коллектив организации, презентовал новые направления работы в вотчине, а также в городской резиденции, доме моды и на почте Деда Мороза. Участники встречи договорились подготовить совместные предложения в концепцию развития вотчины. Ее планируют представить в середине лета. "Самое главное - мы сейчас ждем снятия ограничений, возвращения турпотока. И в условиях, когда выездной туризм за пределы РФ находится в тяжелой ситуации, мы рассчитываем, что именно внутренний туризм будет абсолютно востребован. Мы к этому готовы", - подытожил Васильев.

Вотчина Деда Мороза в деревне Морозовице, что в 12 км от Великого Устюга, появилась в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.