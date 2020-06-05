Акции, субботники и онлайн-уроки ко Дню эколога провел ОНФ в регионах России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Онлайн-уроки, лекции о правилах раздельного сбора мусора, сеансы по одновременной работе на приусадебном участке провели активисты ОНФ в регионах России ко Дню эколога. Участники мероприятий не только обсудили различные экологические проблемы, но и провели уборку территорий, сообщили ТАСС представители региональных отделений Общероссийского народного фронта (ОНФ).

5 июня в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День эколога. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2007 году. Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который также отмечается в этот день.

Акции на свежем воздухе

Рекреационную зону в Корткеросском районе, где в 1977 году были высажены саженцы сосны, ели и лиственницы для научных наблюдений, очистили от мусора участники акции в Коми. "Весной этого года мы зафиксировали, что в этой особой территории был выброшен строительный мусор объемом более трех кубометров. Сегодня наши активисты ликвидируют эту свалку, а заодно и бытовой мусор при въезде в рекреационную зону, там около двух кубометров отходов", - рассказал ТАСС пресс-секретарь отделения ОНФ в Коми Евгений Изотов.

Это не первая акция в муниципалитете - сейчас свалок в лесу стало меньше, то есть местные жители стали бережнее относиться к природе, отметил Изотов. При этом совместная со школьниками высадка саженцев перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

В Псковской области жителям предложили вместо субботника провести уборку приусадебных территорий в прямом эфире в соцсетях. Кроме этого, прошли лекции для молодежи, рассказал ТАСС член псковского регионального отделения ОНФ Сергей Елизаров. "Поговорили об экологических проблемах, затронув тему поправок об экологии в Конституцию РФ, есть ряд важных моментов, как, например, экологическое просвещение в школах. Наконец-то этому будет уделяться больше времени в школах. Мы планируем провести различные конкурсы, нами будет объявлен конкурс на проведение лучшего мероприятия и экологических привычек у себя в квартире", - отметил он.

Активисты ОНФ в Башкирии проехали порядка 70 км на велосипедах из Белебея до озера Аслыкуль, где провели субботник при участии местных жителей. Также они подняли вопрос обмеления водоема. "В акции участвуют около 6-7 человек, они на велосипедах доехали до озера и провели субботник. К ним по своему желанию присоединились жители окрестных деревень и сотрудники природного парка "Аслыкуль". Для нас это повод заявить об угрозе экологической катастрофы озеру, оно очень быстро мелеет", - сообщила ТАСС пресс-секретарь ОНФ в Башкирии Индира Загидуллина.

Работа в сети

Активисты Алтайского края разместили в социальных сетях серию роликов о сборе и утилизации бытовых отходов, заботе о животных и сохранению природных объектов. Волонтеры рассказали, с чего начать сортировку, что делать с опасными отходами, зачем нужна маркировка на упаковках, что такое гринвошинг (демонстративная, а не реальная экологичность), как найти альтернативу одноразовым вещам. Из 10 выложенных в сеть видеороликов можно узнать, в том числе, как помочь дикому животному и что делать, если человек стал очевидцем нарушений в сфере экологии. "Мы старались просто донести информацию, чтобы при желании кто-то мог это сделать - знал, куда звонить, если увидел пожар, как использовать либо заменить пластик ", - рассказала ТАСС координатор движения "Мусора. Больше. Нет, Барнаул" Екатерина Тертишникова.

Координатор проекта "Усынови заказник" Людмила Пожидаева рассказала в своем ролике, как алтайские школьники могут взять шефство над заказниками, памятниками природы. Участие в проекте уже приняли сотни школьников, многие стали студентами профильных факультетов.

Бурятское региональное отделение ОНФ организовало онлайн-лекцию "Чистые игры" о раздельном сборе мусора. Как рассказала ТАСС эксперт ОНФ тематической площадки экология Татьяна Никифорова, лекция прошла в социальных сетях, основная аудитория - молодые люди, школьники. "У нас в Бурятии тема мусора - одна из основных, потому что регион расположен рядом с озером Байкал. К сожалению, пока в республике, в столице Бурятии - Улан-Удэ - нет какого-то единого подхода к этой проблеме", - отметила Никифорова. В своей лекции она рассказала о преимуществах многоразовых упаковок и сумок, об особенностях утилизации бытовой химии.

Вторая жизнь старых вещей

В Санкт-Петербурге региональное отделение ОНФ запустило экологическую акцию "Придай вещи вторую жизнь", приуроченную ко Дню эколога, сообщили ТАСС в пресс-службе народного фрона. Активисты предложили жителям Петербурга не выкидывать старые и ненужные предметы, а проявить фантазию и сделать из нее вещь, которую можно использовать повторно. Участникам акции предложено поделится результаты преображения своих вещей в социальных сетях. Мероприятие продлится до 7 июня, авторам трех наиболее оригинальных идей ОНФ вручит специальные призы.

Во пятницу экологический волонтерский центр Санкт-Петербурга провел онлайн-фестиваль, при котором состоялся вебинар по профилактике пожаров и о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях города, а также онлайн-семинар об экологически устойчивых городах.

В Свердловской области ОНФ провел интернет-челлендж "было - стало", участники записывали видеоролики о сортировке мусора, выборе велосипеда вместо автомобиля для передвижения, уборке контейнерных площадок - обо всем, что направлено на сохранение экологии и бережное отношение к природе.

В крупном городском паблике "Новости Рязани ВКонтакте" состоялась лекция о раздельном сборе мусора, вреде выбросов и бережном отношении к экологии, за которой последовал онлайн-квиз с призами.