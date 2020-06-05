Регионы ЦФО тестируют препараты от коронавируса и увеличивают коечный фонд

ТАСС, 5 июня. Больницы регионов Центрального федерального округа (ЦФО) начали тестировать препараты для лечения коронавирусной инфекции, массовая поставка в Тверскую область первого отечественного препарата для лечения больных с коронавирусом "Авифавира" начнется уже на следующей неделе. В большинстве регионов продолжается увеличение коечного фонда. Об этом сообщили в оперативных штабах регионов.

В регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 48 332 заразившихся коронавирусной инфекцией. Наибольшее число в Тульской области - 4 398, Калужской - 4 357 и Брянской - 4 174, наименьшее - в Тверской - 1 875 и Костромской - 862.

Клинические испытания в регионах

Рязанская областная больница уже начала клинические испытания отечественного лекарства "Арепливир", аналога изобретенного в Японии препарата "Фавипиравира", который применяется для лечения коронавирусной инфекции. Клиника стала одной из пяти в стране, где проводятся испытания. Кроме того, в рязанской ОКБ начинаются клинические исследования еще двух препаратов для лечения тяжелой формы коронавируса.

В Ярославском госпитале ветеранов войн изучают препараты "Олокизумаб", "Авифавир" и "Галавит". "Олокизумаб" производят в Ярославской области. За пациентами, принимающими лекарства постоянно наблюдают специалисты, в том числе главный внештатный пульмонолог Ярославской области Николай Поярков.

Клинические испытания "Авифавира" проводятся и в Тверской областной больнице. С 11 июня начнется массовая поставка в больницы региона этого лекарства. Применять "Авифавир" будут только по назначению врача. Планируется, что лекарство поступит в три городские больницы Твери, а также в Зубцовскую и Нелидовскую центральные районные больницы.

Перепрофилирование больниц

Власти Ивановской области опасаются нехватки коек для заразившихся коронавирусом, поэтому Ивановская городская больница №8 станет стационаром для пациентов с COVID-19. Всего по плану регион может развернуть 1 153 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С перепрофилированием ГКБ №8 в работе будет 1 009 коек.

"На сегодня в регионе развернуто 809 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией, свободных коек осталось только 65. В ближайшее время мы прогнозируем поступление больных в объеме чуть выше, чем обычно. Поэтому и было принято решение о перепрофилировании еще одной больницы. В ГКБ №8 мы намерены развернуть в ближайшее время 200 коек для больных новой коронавирусной инфекцией", - сообщил директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Больницу им. С. П. Боткина в Орле также полностью отдадут для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией. Как сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин, дополнительно в медицинском учреждении будет развернуто 232 койки. Всего в области развернуто 650 специализированных коек. Из них 404 обеспечены подачей кислорода.

В Воронежской области к 18 июня будет развернуто еще 800 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день их 2 230. Таким образом, к концу июня с введением в строй новой инфекционной больницы, которую по поручению Владимира Путина в Воронеже возводят строители Министерства обороны, общее число коек в регионе превысит 3 200.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал на своей странице в Facebook, что в последнее время в регионе отмечается постепенное снижение числа заразившихся коронавирусом. Губернатор отметил, что это не повод расслабляться, необходимо продолжать наращивать мощности больниц. В Ярославской области развернуто 1 529 коек, почти половина из них пустуют - госпитализировано 776 пациентов.

Болеют пожилые

В Воронежской области вырос уровень заболеваемости среди пенсионеров: неделю назад их в общем числе случаев заражения коронавирусной инфекцией было 7,3%, сейчас - 24,4%. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Причиной такого роста стало нарушение самоизоляции, обязательной для людей старше 65 лет. Около 70% людей старшего возраста пользовались общественным транспортом для поездок на дачи, ярмарки и магазины, расположенные вне шаговой доступности.

В регионе реализуется первый этап выхода из режима ограничений, но для перехода на второй недостаточно условий. Так, в настоящее время в регионе коэффициент распространения инфекции - 1,14 (норма - 0,8).

В Воронежской области с 24 мая ежедневно отмечается существенный рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено еще 126 случаев, общее число выросло до 2 592. Коэффициент распространения инфекции остается стабильно высоким - превышает единицу в течение последних 13 дней, а показатель свободного коечного фонда на протяжении последних 10 дней ежесуточно снижается.