Минздрав предложил изменить порядок медицинского освидетельствования водителей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минздрав России подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок медицинского освидетельствования водителей. Сдавать анализы на употребление алкоголя нужно будет только в случае выявления симптомов наркологом. Соответствующий документ в пятницу опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

" В пункте 6 [Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования] подпункт 9 изложить в следующей редакции: лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами)", - говорится в проекте приказа.

Ранее действующий приказ предполагал, что анализ должны сдавать все.

Дополнительные анализы и стоимость справки

В начале июля 2019 года Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Согласно новым правилам, для получения справки автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

В случае вступления приказа в силу, стоимость справки психиатра-нарколога могла вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 руб. до 5-6 тыс. рублей. Справка в Москве подорожала бы более чем в четыре раза - с 800 до 3,6 тыс. рублей. В ноябре прошлого года из-за ожидающихся изменений водители в регионах РФ выстраивались в длинные очереди в наркодиспансеры, в частности в Москве, Калининградской, Воронежской, Ярославской, Оренбургской областях, Пермском крае, Татарстане.

Позже заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что "с учетом обеспокоенности граждан" Минздрав России принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Как уточнил замминистра, за это время будет проведен дополнительный анализ методов освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность и ценовую доступность в субъектах.