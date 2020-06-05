Вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом диспансере Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили у 35 человек в психоневрологическом доме-интернате "Милосердие" в Северной Осетии. Проверка выявила нарушения в организации противоэпидемических мероприятий, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

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"Прокуратура Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания провела проверку полноты принятых мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции, в ходе которой выявила нарушения в деятельности государственного бюджетного учреждения "Республиканский психоневрологический дом-интернат "Милосердие", - говорится в сообщении.

Установлено, что в учреждении не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения коронавируса, противоэпидемические мероприятия не реализовывались. В результате тестирование на наличие коронавирусной инфекции выявило положительный результат у 32 опекаемых.

Прокурор Пригородного района внес представление директору учреждения. Рассмотрение представления и фактическое устранение нарушений находятся под контролем прокуратуры.