Глава Коломенского городского округа направил расходные материалы врачам Дербента

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Партия расходных материалов для медиков поступила в Дербент от руководителя администрации Коломенского городского округа Московской области Дениса Лебедева, об этом в пятницу сообщает пресс-служба мэрии Дербента.

"Глава администрации Коломенского городского округа Денис Лебедев оказал благотворительную помощь медицинским работникам Дербента, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах больным пневмонией и коронавирусом. 5 июня в администрацию города Дербента была доставлена партия необходимых для врачей расходных материалов", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, заместитель главы администрации Дербента Заур Эминов выразил слова благодарности мэру Коломны за помощь в столь непростое время.

Ранее в мэрии Дербента сообщили, что медикаменты, средства индивидуальной защиты и медтехника поступили в Дербент от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В пресс-службе регионального Минздрава сообщали, что правительство Москвы передало Дагестану медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков общим весом 40 тонн.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперштаба, на 5 июня по Республике Дагестан 5 587 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (плюс 124 за сутки), 4 520 человек выздоровели (плюс 23 за сутки). Умерли 288 человек с подтвержденным коронавирусом. За сутки умер еще один человек. Более 7 тысяч человек в настоящее время находятся на изоляции.

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.