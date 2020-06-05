В строительстве трех медицинских центров в Дагестане задействовали 1,5 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 5 июня. /ТАСС/. Работы по возведению медицинских центров в Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском районе Дагестана проводятся круглосуточно в две смены, в строительстве задействованы 1,5 тыс. человек, сообщается на сайте главы и правительства региона.

В пятницу глава Дагестана Владимир Васильев и замминистра обороны РФ Тимур Иванов ознакомились с ходом строительства трех многофункциональных медицинских центров.

"На всех площадках круглосуточно в две смены суммарно работает 1 500 человек. От Дагестана была оказана помощь - своевременно получены все необходимые технические условия, организована работа с местными поставщиками, жители Дагестана также привлекаются и для работ, в процессе которых они приобретают новый опыт. Планируемый срок завершения строительства вместе с оборудованием наших объектов - до конца июня", - приводятся на сайте слова Иванова.

Замминистра подчеркнул, что Военно-медицинская академия и ранее построенные госпитали готовы принять врачей будущих медцентров для обучения и передачи опыта отработанных методик борьбы с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

В свою очередь руководитель субъекта отметил, что все три стройки идут на территории медучреждений, что, по его словам, позволило сократить расходы. "В том числе, например, на блоки питания и многое другое. Это существенная помощь. Военные строители показывают на местах пример добросовестного, оперативного и качественного решения задач", - приводятся на сайте слова Васильева.

В Минобороны России ранее сообщали, что военные к 30 июня построят три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.