Минюст признал соразмерными и обоснованными введенные в России ограничения из-за пандемии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минюст России признал обоснованными и соразмерными угрозе введенные в субъектах РФ, в том числе в Москве, ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Об этом заявили в Минюсте по итогам проведенного по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина анализа региональных нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы.

"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

Отмечается, что "проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта РФ, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан".

"Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод", - добавили в министерстве.