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Путин разрешил оснастить мигалками автомобили ФСИН и ФССП

Службам разрешено оснастить "мигалкой" по одному автомобилю

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) оснастить свои автомобили "мигалками". Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Службам разрешено оснастить "мигалкой" по одному автомобилю.

В настоящее время использование проблесковых маячков на автомобилях разрешено 21 структуре, в том числе органам федеральной и региональной власти и РАН. Общее число автомобилей, на которых могут быть установлены "мигалки", теперь составляет 641.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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