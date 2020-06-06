Власти Кабардино-Балкарии не планируют смягчать меры, введенные в регионе из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) не планируют смягчать ограничительные меры, предпринятые в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава региона Казбек Коков в эфире регионального телевидения.

"По определенным показателям мы попадаем под второй этап, но все-таки пока говорить об этом рановато, есть рост заболевших. В случае стабилизации ситуации и соответствия тем критериям, которые предусмотрены, конечно, мы оперативно все нормативно-правовые акты примем и перейдем ко второму этапу. Но пока рано об этом говорить, будем следить за ситуацией", - сказал Коков.

Многое у нас в руках, чем аккуратнее мы будем соблюдать требования, тем скорее выйдем на второй этап, подчеркнул руководитель региона.

В Кабардино-Балкарии с 16 мая был объявлен первый этап смягчения режима ограничений. Открыли парикмахерские, возобновили деятельность небольшие непродовольственные магазины. Жителям республики (за исключением лиц старше 65 лет, либо имеющих хронические заболевания) разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе в количестве не более двух человек, либо с членами семьи, исключая посещение мест массового пребывания. В общественных местах и на транспорте обязательно ношение масок.

Продлен срок ограничения деятельности горнолыжных трасс и объектов массового отдыха в курортных районах до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. До этого же времени приостанавливается деятельность санаториев, гостиниц, иных коллективных средств размещения в курортных районах (при этом допускается размещение лиц, находящихся в служебных командировках).

По данным управления Роспотребнадзора по КБР, в республике по состоянию на 5 июня зарегистрировано 3 199 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них выздоровело - 1 502, умерли - 29. В госпиталях находятся 950 пациентов, из них 294 - в возрасте 65 лет и старше, в реанимациях - 54.