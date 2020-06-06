На Кубани с 6 июня откроются парки, набережные, кафе на открытом воздухе и пляжи

В Краснодарском крае режим карантина действует с 31 марта. С 23 мая были сняты ограничения на передвижения внутри муниципальных образований. В четверг карантин в регионе был продлен до 21 июня.

КРАСНОДАР, 6 июня. /ТАСС/. Новые послабления режима карантина вводятся в Краснодарском крае с субботы. 6 июня в регионе открываются летние кафе и рестораны на открытом воздухе, парки, скверы, набережные и пляжи. При этом режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, продлится до 21 июня.

"Прошедшие выходные показали скопление большого количества людей на Кубанской набережной, Красной, Ставропольской. Это - реальность, которую мы не можем не замечать. Мы должны рассредоточить людей. Поэтому с 6 июня открываем парки, скверы и набережные", - привели в сообщении на официальном сайте администрации края слова губернатора Вениамина Кондратьева, добавив, что аттракционы работать не будут.

Губернатор также отметил, что наряду с иными мерами послабления возможно открытие пляжей, однако решение по каждому из них будет приниматься Роспотребнадзором в индивидуальном порядке. Как сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина, более 20 пляжных территорий откроются с 6 июня. "Все остальные пляжи - как принадлежащие санаториям, так и муниципальные - планируется открыть в течение недели", - сказала она. Все пляжные территории будут зонированы, чтобы отделить посетителей, а также будут оборудованы определенным количеством видеокамер и оснащены металлодетекторами и камерами хранения.

Послабления коснулись и любителей спорта. В регионе заработают стадионы, где есть возможность проводить тренировки на открытом воздухе. При этом посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 5 метров.

По данным оперативного штаба Кубани по состоянию на пятницу, выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 4231 случая, 3109 человек выздоровели и выписаны из больниц, умер 41, 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.