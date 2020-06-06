Матвиенко считает, что позиции русскоязычного сегмента в интернете необходимо упрочить

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. В условиях стремительной цифровизации необходимо заниматься укреплением позиций русскоязычного сегмента в интернете как одного из самых популярных в мире. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Русскоязычный сегмент в интернете - один из трех самых объемных, популярных в мире. Думаю, стоит сосредоточить усилия на упрочении этой позиции. Поддержка интернет-ресурсов, веб-проектов, которые способствуют росту интереса к русскому языку, литературе, культуре, вполне может стать темой для дискуссии на следующем Ливадийском форуме. В условиях стремительной цифровизации новых сфер жизни такая работа приобретает первостепенное значение", - написала Матвиенко в своем блоге на официальном сайте Совета Федерации по случаю Дня русского языка, который традиционно отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Она отметила, что в эти дни в Крыму должен был проходить VI Международный гуманитарный Ливадийский форум, который традиционно собирает участников из десятков стран, однако "пандемия нарушила планы". "Учитывая ожидавшееся широчайшее представительство и большое число масштабных мероприятий в рамках форума, было решено не переводить его в видеоформат. По мнению всех без исключения организаторов, без живого общения Ливадийский форум не сможет соответствовать своей основной миссии. Я с этим согласна", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда выразила надежду, что в следующем году "обстановка позволит собраться в Крыму в привычном варианте". "И повестка этого форума, уверена, не утратит своей актуальности следующим летом. А образовавшуюся паузу мы используем, чтобы подготовить и вынести на площадки в июне 2021 года и другие важные темы", - отметила председатель верхней палаты парламента, уточнив, что одной из них как раз может стать тема поиска новых форм и форматов распространения языка.

Сенатор подчеркнула, что распад Советского Союза и геополитические разрушения привели в последние десятилетия к сокращению числа людей, для которых русский является родным или вторым, но, даже несмотря на это, русский язык "и сегодня остается среди лидеров в мире и имеет статус одного из официальных в ООН". Она убеждена, что у русского языка по-прежнему есть необходимый потенциал, "чтобы не оказаться на окраине лингвистической карты планеты, не перейти из категории мирового в категорию регионального", однако "рассчитывать, что и дальше поддержание такого статуса будет происходить автоматически, без человеческих и государственных усилий - самонадеянно". "Потому всем нам, каждому из нас уже нельзя занимать в этом вопросе пассивную позицию, нельзя быть просто пользователем языка. Сейчас необходимо становиться носителем языка. Нести язык - грамотный, яркий, богатый, настоящий", - отметила Матвиенко.

По ее словам, на нынешних поколениях, говорящих по-русски, лежит огромная ответственность не только за развитие и сбережение русского языка, но и за его распространение.