"Пушкинский диктант" пройдет в этом году и онлайн, и в традиционном формате

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ежегодная международная акция "Пушкинский диктант" состоится 6 июня как онлайн, так и в традиционном формате в тех регионах, где это будет возможно, сообщила ТАСС первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки, глава "Ассоциации учителей литературы и русского языка" (АССУЛ) Людмила Дудова.

"Пушкинский диктант" стал неотъемлемым событием празднования Дня русского языка - относительно нового праздника России. Он отмечается с 2014 года и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. "Пушкинский диктант" проводится 6 июня Общероссийской общественной организацией "Ассоциация учителей литературы и русского языка" совместно с ведущими российскими вузами. Каждый год в нем участвует более 10 000 человек.

"Дата проведения остается неизменной, 6 июня. У нас уже открыта регистрация, она активно идет. Мы в этом году, в отличие от всех предыдущих лет, проводим его как в традиционном формате в некоторых регионах, так и в онлайн-формате на сайте Ассоциации учителей литературы и русского языка", - рассказала Дудова, добавив, что диктант пройдет в традиционной форме в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Для участия в "Пушкинском диктанте" необходимо пройти регистрацию на сайте АССУЛ, затем зайти на сайт в день диктанта в раздел "Пушкинский диктант-2020" или на официальную страницу АССУЛ в социальных сетях, выбрать формат участия и скачать ссылку на задание для своей возрастной категории.

Акции в честь Дня русского языка

Активисты движения "Волонтеры конституции" в День русского языка запускают акцию "Декламируй!" , которая направлена на объединение всех желающих проявить навыки ораторского мастерства. Как пояснили ТАСС организаторы акции, в ее рамках все желающие смогут возле памятников Пушкину и другим писателям продекламировать отрывок из любимого произведения.

"Добровольцы, организовывая данную акцию, хотят привлечь всех не только проявить свои ораторские способности и любовь к русскому языку, но и обратить внимание на исторические места и памятники в городах России, которые установлены в честь людей, посвятивших свою жизнь развитию русского языка. Кроме того, одна из предлагаемых поправок в конституцию касается напрямую русского языка, и этой акцией "Волонтеры конституции" обращают внимание на актуальность темы в современном российском обществе", - пояснили в движении.

Кроме того, волонтеры приведут в порядок памятники, установленные в честь людей, которые посвятили жизнь развитию русского языка и литературы - писателям, поэтам, филологам и ученым.

Акция пройдет совместно с движением "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров. "Молодежка ОНФ" в День русского языка запускает акцию, поддержать которую можно прочитав небольшой отрывок любимого произведения Пушкина и разместив видео в Инстаграме или ВКонтакте с хештегами #деньрусскогоязыка #молодежкаонф.

Как сообщили ТАСС в организации, по итогам акции самые яркие исполнения стихов Пушкина войдут в федеральный ролик "Молодежки ОНФ". Согласие присоединиться к ней уже высказали известные актеры, блогеры, спортсмены, а также студенты из Африки, Китая, Индии, Испании и других стран.

"Русский язык является не только средством общения, но еще и языком культуры, науки, межэтнического общения в нашей стране и каналом для выхода культур многих народов на мировую арену. И хотя сегодня русский язык и обладает особым статусом государственного, он по-прежнему нуждается в государственной и общественной защите", - заявил замруководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Говорящие и понимающие

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина также подготовил обширную программу празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дня русского языка. 6 июня в 12:00 по московскому времени на портале "Образование на русском" стартует Международный онлайн-марафон "Мой Пушкин", организованный институтом и объединивший множество российских и зарубежных культурных и образовательных площадок. В этот же день на портале "ГодЛитературы.РФ" выступят иностранные студенты Института Пушкина. Молодые люди из Иордании, Ирана, Италии, Китая, Кубы, Мали, Монголии и других стран расскажут, почему учат русский язык и прочтут стихи на своих родных языках.

"Говорящих и понимающих русский язык - 300-350 млн, это пассивные знания. А вот если говорить о тех, кто активно говорит и использует - это гораздо меньше, от 260 до 300 млн. Считается, что минимум на 20 млн за последние 20 лет количество говорящих на русском языке снизилось, поскольку все страны СССР обеспечили такую отрицательную динамику и далеко не во всех странах русский язык изучается в школах сейчас", - говорит ректор института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Новые веяния в языке

Изменения коснулись не только количества русскоговорящих в мире, но и самого русского языка. Появились неологизмы, в частности, довольно большое количество заимствований из английского языка, структурные изменения, мода на феминитивы.

По мнению доктора филологических наук, заведующего отделом культуры речи Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Алексея Шмелева, заимствование слов из английского языка не является негативным явлением.

"Заимствование происходит, когда появляется потребность в том, чтобы обозначить какое-то новое явление и, если уже существует какое-то слово, известное носителям языка, а в русском нет подходящего выражения, то большая вероятность, что будет произведено заимствование", - сообщил Шмелев.

Филолог также отметил, что использование феминитивов в русском языке излишне.

"В русском языке слова мужского рода в принципе гендерно-нейтральные и никакого пола не подчеркивают. Поэтому в этом смысле в русском феминитивы были бы не нужны. Хотя иногда появляются такие смешные выражения, как слово "беременный" в мужском роде или если человек "женился" или "вышел замуж". Вот по роду различаются "жениться" и "выйти замуж", а "человек" - слово мужского рода, а конструкция "вышел замуж" немножко смешно звучит", - объяснил Шмелев.