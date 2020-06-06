В Баку и других городах Азербайджана люди проведут выходные в условиях полной изоляции

На это время власти ввели полный запрет на выход из дома. Будут закрыты все продуктовые магазины, аптеки, рестораны и кафе, банки и почтовые отделения, не будет работать общественный транспорт

БАКУ, 6 июня. /ТАСС/. Жители азербайджанской столицы и ряда других крупных городов страны проведут выходные дома в условиях полной изоляции. Постановлением правительства республики, принятым в минувший четверг, c полуночи 6 июня до 6 часов утра 8 июня в Баку, городах Сумгаит, Гянджа, Ленкорань и Апшеронском районе (примыкает к столице), входящих в так называемую оранжевую зону опасности, введен жесткий карантинный режим. Власти посчитали эту меру необходимой из-за резкого увеличения в последние дни числа инфицированных новым коронавирусом. Сидим дома На время двухдневной изоляции действует полный запрет на выход из дома. Граждане могут покинуть места проживания только в двух случаях - при необходимости неотложной медицинской помощи и для участия в похоронах близкого родственника. При этом за разрешением следует обращаться в колл-центры дежурных частей МВД республики.

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В субботу и воскресенье будут закрыты все торговые объекты, включая продуктовые магазины, аптеки, рестораны и кафе, банки и почтовые отделения, предприятия сферы услуг, не будет работать общественный транспорт, в том числе и бакинский метрополитен, не разрешается пользоваться личным автомобилями. Продолжат работу лишь больницы и станции скорой помощи, правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, непрерывные производства. Государственным предприятиям и организациям позволено при необходимости привлечь к работе ограниченное число сотрудников, списки которых должны быть зарегистрированы на правительственном портале электронных разрешений. В офисы их будут доставлять служебным транспортом. На середину следующей недели перенесены выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах общеобразовательных школ, которые должны были пройти 6-7 июня. Запасы на карантин Для того, чтобы дать возможность работающим запастись необходимыми продуктами и лекарствами на предстоящие 48 часов изоляции, власти в пятницу объявили короткий рабочий день - до 14:00 (13:00 мск). В связи с этим в продовольственных магазинах и супермаркетах во второй половине дня можно было наблюдать большое скопление людей, которые закупались хлебом, бутилированной водой, фруктами и овощами, мясом. Продуктов на полках было достаточно, на ценах небольшой покупательский ажиотаж также не сказался. Воспользовавшись началом дачного сезона, многие бакинцы решили провести выходные в загородных домах. После полудня пятницы на дорогах, ведущих в пригороды Баку, можно было наблюдать достаточно плотное движение автомобилей. Небольшие очереди образовывались и на автозаправочных станциях. За нарушение - штраф

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