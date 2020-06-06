В Баку и других городах Азербайджана люди проведут выходные в условиях полной изоляции

БАКУ, 6 июня. /ТАСС/. Жители азербайджанской столицы и ряда других крупных городов страны проведут выходные дома в условиях полной изоляции. Постановлением правительства республики, принятым в минувший четверг, c полуночи 6 июня до 6 часов утра 8 июня в Баку, городах Сумгаит, Гянджа, Ленкорань и Апшеронском районе (примыкает к столице), входящих в так называемую оранжевую зону опасности, введен жесткий карантинный режим. Власти посчитали эту меру необходимой из-за резкого увеличения в последние дни числа инфицированных новым коронавирусом.
Сидим дома
На время двухдневной изоляции действует полный запрет на выход из дома. Граждане могут покинуть места проживания только в двух случаях - при необходимости неотложной медицинской помощи и для участия в похоронах близкого родственника. При этом за разрешением следует обращаться в колл-центры дежурных частей МВД республики.
В субботу и воскресенье будут закрыты все торговые объекты, включая продуктовые магазины, аптеки, рестораны и кафе, банки и почтовые отделения, предприятия сферы услуг, не будет работать общественный транспорт, в том числе и бакинский метрополитен, не разрешается пользоваться личным автомобилями. Продолжат работу лишь больницы и станции скорой помощи, правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, непрерывные производства. Государственным предприятиям и организациям позволено при необходимости привлечь к работе ограниченное число сотрудников, списки которых должны быть зарегистрированы на правительственном портале электронных разрешений. В офисы их будут доставлять служебным транспортом. На середину следующей недели перенесены выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах общеобразовательных школ, которые должны были пройти 6-7 июня.
Запасы на карантин
Для того, чтобы дать возможность работающим запастись необходимыми продуктами и лекарствами на предстоящие 48 часов изоляции, власти в пятницу объявили короткий рабочий день - до 14:00 (13:00 мск). В связи с этим в продовольственных магазинах и супермаркетах во второй половине дня можно было наблюдать большое скопление людей, которые закупались хлебом, бутилированной водой, фруктами и овощами, мясом. Продуктов на полках было достаточно, на ценах небольшой покупательский ажиотаж также не сказался.
Воспользовавшись началом дачного сезона, многие бакинцы решили провести выходные в загородных домах. После полудня пятницы на дорогах, ведущих в пригороды Баку, можно было наблюдать достаточно плотное движение автомобилей. Небольшие очереди образовывались и на автозаправочных станциях.
За нарушение - штраф
Контроль за соблюдением двухдневной изоляции поручен сотрудникам правоохранительных органов. Власти предупредили, что нарушение запретов будет караться штрафами. Закон в таких случаях предусматривает денежное взыскание от 100 до 200 манатов ($58 до $117) для физических лиц, от 1,5 тыс. до 2 тыс. манатов (от $881 до $1 175), либо административный арест сроком до 1 месяца - для должностных и юридических лиц.
Негативная статистика
В Азербайджане с началом поэтапного смягчения особого карантинного режима число инфицированных стало расти. На прошлой неделе суточный показатель заражения впервые превысил 200 случаев, а на этой - 300, тогда как до середины мая в отдельные дни он составлял от 30 до 60 случаев. Антирекорд был зафиксирован в пятницу, когда было отмечено 338 случаев заражения. Тем не менее, медики не склонны расценивать это как вторую волну эпидемии. Общее число летальных исходов за время пандемии составило 82, вылечился 3 781 человек.
По мнению руководителя азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи, "результаты полной изоляции на выходные проявятся через 10-14 дней". Власти не исключили, что в случае продолжения негативной динамики в статистике заражений практика полной изоляции будет продолжена и в следующие выходные, она может охватить и другие регионы страны.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля. С 14 марта в стране был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим. С 27 апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений.