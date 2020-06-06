В мире за сутки выявлено почти 120 тыс. инфицированных коронавирусом

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 120 тыс. При этом число летальных исходов увеличилось почти на 4,3 тыс. и превысило 387 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь с пятницы на субботу ВОЗ.

По состоянию на 11:00 мск 5 июня, в мире было зарегистрировано 6 535 354 инфицированных и 387 155 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 118 526, а умерших - на 4 288. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки был выявлен 129 281 новый случай заражения и 4 842 летальных исхода.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 084 517. За сутки оно возросло на 61 693. Количество умерших там увеличилось на 3 723 и достигло 172 276. В Европе насчитывается 2 230 706 заразившихся и 182 165 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 558, а число умерших было уточнено в сторону уменьшения - на 143 случая.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 587 030, зафиксировано 13 720 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 004, умерли 262 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 837 803 человека. Далее следуют Бразилия (584 016), Россия (449 834), Великобритания (281 665), Испания (240 660), Италия (234 013), Индия (226 770), Германия (183 271), Перу (178 914) и Турция (167 470).