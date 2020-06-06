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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Генсек ООН выступил в поддержку протестующих против расизма

По словам Антониу Гутерриша, борьба с расизмом лежит в основе работы ООН

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники ООН выразили солидарность с жертвами расовой ненависти. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"Борьба с расизмом лежит в основе работы ООН, - сказал он. - Но, если расизм существует повсюду, он существует и внутри Объединенных Наций".

"Вчера наши сотрудники объединились для выражения солидарности с жертвами, они разделяют обеспокоенность общества", - добавил генсек. "Мы должны идти дальше с осознанностью, честностью и готовностью действовать", - призвал он.

Во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Теги
СШАГутерриш, АнтониуБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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