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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: мир должен быть "во всеоружии" из-за возможности второй волны пандемии

Эксперты и ученые не исключают ее появления, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мир должен быть готов ко второй волне коронавирусной инфекции даже при ее гипотетической возможности. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Парламентской газете", опубликованном в субботу.

"Эксперты и ученые не исключают второй волны инфекции, и даже при гипотетической возможности ее наступления весь мир должен быть "во всеоружии", - сказала Захарова.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила ТАСС, что вторая волна пандемии не является неизбежной, "так как эпидемия будет развиваться в зависимости от людей". По ее словам, важным является управление новыми случаями, а также понимание и принятие людьми, их готовность адаптировать свое поведение к новой реальности.

Теги
Захарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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