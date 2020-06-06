Facebook может изменить правила публикации сообщений о применении силы властями

Некоторые сотрудники компании ранее выражали несогласие с тем, что в Facebook не предпринимают мер в случаях, когда президент США Дональд Трамп публикует в соцсети сообщения, являющиеся, по их мнению, оскорбительными или содержат заведомо ложную информацию. Особое недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца при задержании. Трамп тогда подчеркнул, что федеральные власти готовы взять ситуацию под свой контроль. Как он отметил, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Facebook рассмотрит возможность изменения ряда правил, которые, в частности, касаются сообщений о применении силы властями и проведения выборов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу главой корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, Марком Цукербергом.

Цукерберг признал, что некоторые его подчиненные "рассержены, разочарованы и обижены". Он отметил, что в соцсети могут по итогам консультаций с сотрудниками, правозащитниками и экспертами изменить некоторые правила, касающиеся размещения сообщений. Как пояснил глава компании, речь, в частности, идет о записях в Facebook об "угрозе применения силы властями". Это может касаться "чрезмерного применения силы полицией", а также ситуаций, когда в стране имеют место "общественные беспорядки", пояснил Цукерберг. Он допустил, что дополнительные ограничения могут быть введены в случаях чрезвычайных ситуаций.

В заявлении отмечается, что также могут быть изменены правила, которые касаются записей о выборах и попыток убедить избирателей не голосовать в свете распространения нового коронавируса. По мнению Цукерберга, следует выработать стандарты, которые позволяют отличить "обоснованные обсуждения" того, как организовать голосование во время пандемии, от попыток запугать избирателей или ввести их в заблуждение.

Цукерберг допустил, что в Facebook могут разработать новые меры, которые будут принимать в отношении нарушающих правила сообщений. Как он констатировал, "могут быть альтернативы лучше", чем просто удаление записей. Глава Facebook отметил, что настороженно относится к возможности цензурирования сообщений. По словам Цукерберга, представители соцсети также должны представлять исчерпывающие разъяснения относительно того, по каким причинам в ней принимают те или иные меры в отношении сообщений.

В заявлении подчеркивается, что Facebook в свете протестов в США выступает в защиту прав афроамериканского населения страны. Цукерберг признал, что в США до сих пор не изжита расовая несправедливость. Он выразил уверенность в том, что Facebook может помочь сделать это.

Недовольство сотрудников

Несколько сотрудников Facebook в последние дни уволились из-за несогласия с тем, что в соцсети не удаляют записи Трампа. Как отмечала газета The Wall Street Journal, ранее Цукерберг на встрече с подчиненными подчеркивал, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения в публикациях политиков.

Трамп активно размещает комментарии на различные темы в Twitter и Facebook. Запись Трампа в Twitter о беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. У аналогичного сообщения президента в Facebook не было таких примечаний со стороны администраторов соцсети.