Facebook удалил почти 200 аккаунтов организаций, пропагандирующих расовое неравенство

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, удалили около 190 учетных записей, связанных с организациями, объединяющими сторонников превосходства белой расы. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителей компании.

Специалисты Facebook установили, что участники данных организаций намеревались прийти на проходящие в США демонстрации, которые начались после смерти афроамериканца при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота). По данным сотрудников компании, некоторые из указанных лиц планировали принести с собой на данные манифестации оружие. Что именно они собирались сделать, не уточняется.

"Мы видели, что данные группы планировали призвать тех, кто является их сторонниками и членами, прийти на протесты, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие", - приводит агентство слова Брайена Фишмана, который возглавляет подразделение Facebook, отвечающее за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов. В компании не уточнили названия данных организаций, а также не сообщили, где они базируются.