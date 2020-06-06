{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Facebook удалил почти 200 аккаунтов организаций, пропагандирующих расовое неравенство

Сообщается, что сотрудники этих компаний собирались прийти с оружием на демонстрации в США

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, удалили около 190 учетных записей, связанных с организациями, объединяющими сторонников превосходства белой расы. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителей компании.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

Специалисты Facebook установили, что участники данных организаций намеревались прийти на проходящие в США демонстрации, которые начались после смерти афроамериканца при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота). По данным сотрудников компании, некоторые из указанных лиц планировали принести с собой на данные манифестации оружие. Что именно они собирались сделать, не уточняется.

"Мы видели, что данные группы планировали призвать тех, кто является их сторонниками и членами, прийти на протесты, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие", - приводит агентство слова Брайена Фишмана, который возглавляет подразделение Facebook, отвечающее за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов. В компании не уточнили названия данных организаций, а также не сообщили, где они базируются.

 

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Facebook может изменить правила публикации сообщений о применении силы властями
Глава компании Марк Цукерберг допустил введение ограничений на публикацию записей об "угрозе применения силы властями", однако отметил, что настороженно относится к возможности цензурирования сообщений
Читать полностью