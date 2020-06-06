На место разлива топлива под Норильском завезли емкости на 8 тыс. кубометров

"В настоящее время завезены в достаточном количестве емкости, порядка 8 тыс. кубов. Этого хватит для работы, я думаю, на неделю", - сказал он, добавив, что точечные работы по сбору топлива продолжатся после завершения активной фазы операции по ликвидации последствий инцидента, которая займет около 14 дней. "Безусловно, после того, как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей. Работа непростая, хотя технология известна. Здесь труднодоступная болотистая местность, тундра", - сказал Чуприян.

По его словам, вывезти емкости с места ЧП в настоящее время почти невозможно. Однако это можно будет сделать после прихода морозов, по зимнику.

Чуприян добавил, что МЧС имеет достаточный резерв боновых заграждений, при необходимости эти заграждения могут выставить. "Вчера еще добавили [боновые заграждения], а добавили почему? Потому что появилась потребность. Боны есть, вчера ИЛ-76 МЧС России привез дополнительные боновые заграждения. Поэтому они в резерве существуют и, если они понадобятся, мы их, конечно, поставим. Все определяют специалисты", - сказал он.

Задействованные силы

По его словам, в ликвидации разлива топлива задействованы силы и средства Морской спасательной службы, МЧС и компаний "Газпромнефть" и "Транснефть Сибирь". "Первой сюда прибыла Морская спасательная служба, дальше "Газпромфнеть", "Транснефть-Сибирь" и Сибирский спасательный центр МЧС России. Вот четыре основных коллектива, организацию которые принимают участие в ликвидации", - отмети замминистра, добавив, что используются также силы и средства норильского предприятия, которые заняты работами по ликвидации разлива непосредственно в зоне нефтехранилища.

К ликвидации последствий привлечены порядка 500 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.

В новость были внесены изменения (07:54 мск) - добавлены подробности.