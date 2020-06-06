В Москве число выздоровевших после коронавируса превысило 100 тыс.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Общее количество выздоровевших пациентов, у которых был коронавирус, в Москве выросло за сутки на 3 073 и достигло 100 431. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431", - сказала заммэра.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, выздоровевший после коронавирусной инфекции, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Выздоровевшие жители Москвы могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - добавила Ракова.