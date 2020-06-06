Военный госпиталь по поручению Путина развернули в Чите

ЧИТА, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения материально-технического обеспечения Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина развернули в Чите военный госпиталь, в котором будут лечить зараженных коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В четверг Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь. Кроме того, в Чите по распоряжению президента работает бригада московских врачей.

"В Чите в районе поселка Каштак размещен полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа. Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к его установке 5 июня. В госпитале могут получать медицинскую помощь до ста человек с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Госпиталь полностью укомплектован оборудованием, персоналом и лекарствами. В учреждении будут работать 133 человека, из них 29 офицеров, три прапорщика, солдаты и сержанты.

В Забайкалье зарегистрирован 1471 случай заражения коронавирусом, выписаны 807 человек, 27 пациентов умерли. В регионе до 8 июня действуют обязательный масочный режим и ограничительные мероприятия.