Путин поручил профинансировать создание национальной системы генетической информации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ "Курчатовский институт" профинансировать создание и работу системы хранения генетических данных "Национальная база генетической информации". Соответствующее поручение опубликовано в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" с учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", - говорится в поручении. Речь идет, в частности, о разработке форматов хранения и передачи информации, сопутствующих поисковых программ. Средства с 2021 года будут выделяться каждый год из федерального бюджета.

Путин также поручил правительству обеспечить создание в России необходимого оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетики. Речь идет об отечественном лабораторном и научном оборудовании, а также о производстве расходных материалов к нему.

14 мая глава государства, выступая на совещании по развитию генетических технологий в РФ, заявил, что считает необходимым создать в стране Национальную базу генетической информации. Путин отметил, что "успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных - чем больше их объем, тем достовернее, надежнее результаты". Президент подчеркнул, что речь идет о том, "чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации".