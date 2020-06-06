Путин поручил кабмину разработку учебных курсов и дисциплин в области генетики для школ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и дисциплины в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Поручение опубликовано в субботу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области", - говорится в документе.

14 мая Путин, подводя итоги совещания по развитию генетических технологий в РФ, определил первостепенные шаги, которые должны составить основу конкурентоспособности в этой сфере. По мнению главы государства, у студентов вузов и молодых исследователей должна быть возможность получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. Глава государства предложил "запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного образования детей, а также механизм повышения квалификации педагогов".