Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 458 тыс.

Согласно данным, суточный рост новых случаев составил 2%, как и днем ранее.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 855, всего в стране заразились 458 689 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Симптомов нет у 3 265 (36,9%) новых заразившихся. В настоящее время в России продолжают лечение 231 576 человек.

Новые 1 992 случая заражения выявлены в Москве, 758 - в Московской области, 347 - в Санкт-Петербурге, 321 - в Нижегородской области и 249 - в Свердловской области.

Количество выздоровевших

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 708 человек, общее количество выздоровевших достигло 221 388.

Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 48,3% от общего количества инфицированных в РФ.

За сутки выписаны 3 073 пациента в Москве, 532 - в Московской области, 386 - в Санкт-Петербурге, 331 - в Северной Осетии и 215 - в Республике Татарстан.

Число летальных исходов

Число умерших из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 197, до 5 725 человек.

За предыдущие сутки умерли 144 человека.

По данным штаба, в частности, в Москве зафиксировано 58 летальных случаев, а в Санкт-Петербурге - 55, что стало максимальным показателем в городе с начала вспышки заболевания. В Московской области сообщили о 18 смертях, в Дагестане - о 10, в Нижегородской области - о 6.

Еще в 33 регионах зафиксировано от одного до трех летальных исходов.

Условный уровень смертности в России, по подсчетам ТАСС, увеличился до 1,25%. В Москве он составил 1,48%.