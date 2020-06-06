Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве снизились до 0,97 и 0,81

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу продолжил снижение и опустился до 0,97. В Москве показатель составил 0,81, обновив недельный минимум, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В пятницу они составляли 0,98 и 0,83 соответственно.

В трех из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся коэффициент сейчас меньше 1. Помимо Москвы, это Дагестан (0,98) и Калужская область (0,97). Еще в трех регионах показатель равен 1 - Санкт-Петербурге, Тульской и Ростовской областях.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.