Володин призвал беречь русский язык как общенациональное достояние народов России

"Поправками к конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, впервые предлагается закрепить положение, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов". Это очень важное решение: чтобы мы и дальше оставались единым целым, нам необходимо беречь и развивать русский язык как общенациональное достояние народов России. Как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия", - говорится в поздравлении Володина к Дню русского языка, опубликованном в субботу на сайте Госдумы.

Спикер напомнил, что в России живут представители почти 200 национальностей, многие из которых говорят на своем родном языке, учатся на нем. "Как и на русском, ставшем основой нашей многокультурной общности", - отметил он.

День русского языка, который ежегодно отмечается в день рождения русского поэта Александра Пушкина, был учрежден ООН в 2010 году, а в 2011 году он стал российским государственным праздником.

Поправки к конституции

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позднее президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.