Версальский дворец открылся после завершения карантина

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Дворцовый комплекс Версаля (к юго-западу от Парижа) открыл свои двери в субботу для посетителей впервые после закрытия из-за карантина по коронавирусу, продолжавшегося 82 дня. Об этом сообщила радиостанция FranceInfo.

Закрытие дворца на столь долгий срок произошло лишь во второй раз в истории - ранее его закрывали в 1939 году, с началом Второй мировой войны.

В эту субботу он будет работать по своему обычному расписанию - с 9:00 до 18:30 (10:00-19:30 мск). Для посетителей также будут открыты дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, а также парк с фонтанами. Посещение дворцов группами с гидом будет возможно, однако, только с 10 июня, причем число посетителей в группе не должно превышать 10 человек.

Вечерние сеансы работы фонтанов с подсветкой отменены. Также отменены все июньские концерты и оперные спектакли.

В Версале закрыты камеры хранения, при этом запрет на вход в музеи с большими сумками, зонтиками и колясками оставлен в силе. Закрыты рестораны и кафе, а также магазин сувениров. Посетителям разрешено есть принесенную с собой пищу и пить воду только находясь в парке.

Сложная ситуация

В связи с продолжающейся в стране эпидемией, вызванной новым коронавирусом, посетители обязаны строго соблюдать социальные дистанции и носить защитные маски, которые посетители должны приносить с собой. Всем настоятельно рекомендовано заказывать через интернет билеты, на которых будет указано точное время начала посещения. Движение по залам будет в одну сторону, и потоки людей нигде не будут пересекаться.

Общее число посетителей в час не должно теперь превышать 500 человек. Как подчеркнула в интервью радиостанции президент версальского комплекса Катрин Пегар, "в результате введенного ограничения дворец теперь смогут посетить в день всего 4,5 тыс. человек. В прошлом году в июне дневной показатель достигал 27 тыс.". "По существу, наша экономическая модель рухнула", - подчеркнула она.

Пегар напомнила, что 70% финансирования Версаля обеспечивается обычно именно на основе доходов от продажи билетов. Комплекс на 87% находится на самофинансировании. Из-за пандемии и закрытых границ Версаль лишился такой важной группы посетителей, как туристы из Северной Америки и из Азии. Ранее в год Версаль посещали порядка 8 млн человек, причем 80% из них были иностранцы.

"Мы находимся в крайне сложной ситуации. Министерство культуры отдает себе отчет в том, что Версаль, как и Лувр, нуждаются теперь в значительной поддержке государства, от этого зависит судьба всего музейного сектора", - подчеркнула Пегар. Она напомнила, что версальский дворец обслуживает 68 фирм-смежников. "Это целая система, в которой задействованы редкие специалисты, в частности специалисты из Лиона по шелковым материям", - напомнила директор.

Всего в версальском комплексе работает около 1 тыс. человек. На период карантина большинство из них были переведены на удаленную работу. Они, в частности, изучали возможности разнообразить будущую программу посещения комплекса туристами. В садах Версаля за время его закрытия были вычищены фонтаны, нанесена новая позолота на статуи, на клумбах посажены новые цветы.

Часть персонала была использована на работах по очистке от пыли гигантского Зеркального зала - впервые с 2007 года. Как отметил в интервью телеканалу BFM директор версальского комплекса Лоран Саломе, "из-за того, что число посетителей теперь будет сильно ограничено, те, кто посетит Версаль, смогут увидеть Зеркальный зал во всем его великолепии - не заполненный толпами людей, как это было раньше".