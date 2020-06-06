Аксенов поздравил крымчан с Днем русского языка

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Жители Республики Крым разных национальностей всегда бережно относились к русскому языку, борясь с насильственной украинизацией, сказал в субботу глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем русского языка, приуроченного к дню рождения Александра Пушкина.

"Для Крыма сегодняшний праздник имеет особый смысл. Крымчане всегда ощущали себя неотъемлемой частью Русского мира. Люди разных национальностей на протяжении многих лет вели борьбу против насильственной украинизации, за русский язык и русскую культуру, за единство с Россией. Русская община Крыма впервые отметила 6 июня как День защиты русского языка почти четверть века назад - в 1996 году", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Он назвал одной из главных задач власти в сфере гуманитарной политики в регионе укрепление российской идентичности. "Прежде всего это касается нашей молодежи. Решение этой задачи невозможно без глубокого изучения молодыми людьми русского языка и литературы, отечественной истории, без воспитания уважительного отношения к культуре и традициям всех народов Крыма и России", - подчеркнул Аксенов.

Глава республики также отметил, что Крымский полуостров оставил заметный след в творчестве многих великих русских поэтов и писателей.

Пушкин и Крым

Пушкин посетил Крым в августе-сентябре 1820 года с семьей героя Отечественной войны 1812 года генерала Раевского. Проведенные дни в Крыму поэт впоследствии вспоминал как "счастливейшие минуты жизни". Пушкин также называл Крым "колыбелью Онегина".

Под впечатлением крымских встреч написано более двух десятков стихотворений. По одной из версий исследователей творчества поэта, пушкинское Лукоморье находится именно на берегу Гурзуфского залива в Крыму.

7 сентября 1820 года Пушкин посетил Бахчисарай и Ханский дворец, затем им были написаны поэма "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца". Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "Фонтан слез", к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор. Розы находятся в чаше фонтана круглый год.