Путин поручил внести создание лекарств от коронавируса в программу геномных центров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести создание лекарств для лечения коронавируса и вакцин для его профилактики в программу развития геномных центров. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения", - говорится в поручении.

14 мая Путин, подводя итоги совещания по развитию генетических технологий в РФ, определил первостепенные шаги, которые должны составить основу конкурентоспособности в этой сфере. По мнению главы государства, у студентов вузов и молодых исследователей должна быть возможность получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. Глава государства предложил "запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений дополнительного образования детей, а также механизм повышения квалификации педагогов".