Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка во всем мире

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем русского языка и отметил, что во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, которые проявляют интерес к изучению русского языка. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Примите мои искренние поздравления с Днем русского языка. Сегодня этот замечательный праздник объединяет миллионы наших соотечественников в России и за ее пределами. Русский - один из богатейших языков мира, язык великой культуры и дипломатии, международного и межнационального общения. С каждым годом в разных странах растет интерес к его изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, ее историю и традиции", - подчеркнул премьер.

День русского языка, который ежегодно празднуется в день рождения поэта Александра Пушкина, был учрежден ООН в 2010 году, а в 2011-м стал российским государственным праздником.