В Крыму к курортному сезону появится древнегреческая галера на гребной тяге

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Спуск на воду первого современного аналога древнегреческой галеры, на которой для движения будет использоваться сила гребцов, запланирован во второй половине июня в Судаке. Об этом рассказал ТАСС создатель проекта Сергей Троицкий.

"Начали строить борт четыре месяца назад, тогда же спонтанно и родилась идея создать галеру. Лодку хотим назвать "Таврида". Это будет весельное судно, украсим его нос троянским конем, по борту - ряд колесниц, переход в виде дельфина", - рассказал Троицкий.

Авторы постарались воссоздать античное судно, использовав современные материалы. "Дерево весило гораздо больше, чем современные материалы - фанера, стеклопластик, новые композитные материалы. Еще не знаем, какое будет водоизмещение. Хотим поставить вспомогательные моторы, чтобы в случае чего можно было добраться до берега", - отметил судостроитель.

Галера рассчитана на 90 пассажиров: по каждому борту по 15 весел, на них по три сменщика. "Человек сможет испытать себя в роли гребца-раба - надолго ли его хватит. Думаю, что минут 10-15 сможет грести без проблем. Все будет добровольно", - добавил Троицкий.

Как будет использоваться галера, создатели пока не решили. "Возможно, как туристический аттракцион, может быть, как ресторан на воде. Все будет зависеть от результатов испытаний ходовых качеств и того, как люди будут реагировать. К нам уже хотят приехать спортсмены, занимающиеся академической греблей, и силачи", - пояснил Троицкий.

Таврида - одно из названий Крымского полуострова в древности. Более 2,5 тыс. лет назад на обеих сторонах Керченского пролива греческими переселенцами было основано античное государство - Боспорское царство. Сейчас у берегов Крыма, по данным ученых, может находится более 2,5 тыс. затонувших объектов - от судов античных времен до современных.