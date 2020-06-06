Бумер, кек и лойс. "Яндекс" составил топ новых слов десятилетия

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего. В топ, в частности, попали слова, связанные с модными трендами и соцсетями, говорится в сообщении "Яндекса" в субботу.

В топе оказались самые популярные новые слова, о значении которых в данный год спрашивали в поисковике "Яндекса" как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий. Так, в 2020 году в топ-3 вошли слова "ауф", "локдаун" и "падра", в 2019 году - "вислово", "фудпорн", "бумер", а в 2018 году - "сквиши", "хайли лайкли" и "чуитс".

Ожидаемо самыми популярными словами последних 10 лет стали также "хайп", "спиннер", "вейперы", "брексит", "кек", "селфи", "репост", "френдзона", "свэг", "ретвитнуть", "лалка" и "лойс".

"По топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово "селфи". А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое "эщкере", - объяснили в компании результаты исследования.

Также в "Яндексе" посчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске чаще всего за последний год. В топ-3 вошли слова "Русь", "работа" и "спасибо". В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова "карантин" и "врач".