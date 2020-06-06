В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в субботу в Москве, мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности, передает корреспондент ТАСС.

На открытии фестиваля, который пройдет в центре столицы с 6 по 8 июня, присутствовало меньше тысячи человек, на территории все находились в масках и перчатках. Сотрудники на входе проверили температуру у гостей церемонии.

Советник президента по культуре Владимир Толстой отметил важное значение этого события в ситуации с пандемией.

"Я считаю очень важным то, что мы не отказались от проведения этого фестиваля, и действительно кажется особенно символичным, что он открывается в день рождения Пушкина, День русского языка, потому что Александр Сергеевич Пушкин - поэт вольнолюбивый, свободный, дерзкий, он бросал вызов в свое время всем опасностям и невзгодам. Сегодня это такой прорыв к нормальной жизни, по которой так соскучились россияне, москвичи", - сказал на открытии мероприятия журналистам Толстой.

Он подчеркнул, что на фестивале соблюдены все меры безопасности: сотрудники книжных магазинов и издательств носят маски, перчатки, специальные защитные экраны, на деревянных помостах, где разместились книжные стенды, нанесена разметка, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Возрождение издательской деятельности

Глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал "Красную площадь" фестивалем надежды на возвращение к прежней жизни и возрождение издательской отрасли, которая понесла серьезные финансовые потери, как и книготорговля. Он напомнил, что обе сферы решением правительства внесены в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от эпидемии.

"Споры о том, надо ли было проводить фестиваль в эти сроки, мне понятны как, может быть, никому другому. Моя супруга - врач, работает с коронавирусными больными, живет в гостинице, и мы не видели ее в семье уже 1,5 месяца. Преуменьшать опасность вируса не приходится. В этой ситуации единственно верного алгоритма действий просто не существует, любое решение будет подвергаться критике. Выходить из карантина так же непросто, как и входить в него", - подчеркнул Сеславинский.

О фестивале

Участие в литературном празднике, который стал первым большим культурным событием после ослабления режима самоизоляции, принимают более 200 российских издательств.

Фестиваль в этом году проходит в измененном формате: за день на площадку смогут прийти не больше 6 тыс. человек, при этом на территорию их пустят только по специальным приглашениям, оформить которые можно на сайте. Посещение мероприятия ограничат двухчасовыми сеансами.

Ранее организаторы сообщили, что меры безопасности на площадке разрабатывались совместно с Роспотребнадзором. Они предполагают установку тепловизоров на входе, дезинфекцию площадок фестиваля, соблюдение социальной дистанции и ограничения по количеству одномоментного нахождения людей на территории Красной площади. В соответствии с регламентом, люди младше семи и старше 65 лет не смогут посетить мероприятие.