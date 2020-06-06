Мишустин считает, что фестиваль "Красная площадь" поддержит книжную индустрию

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил участников и гостей книжного фестиваля "Красная площадь" и отметил, что фестиваль станет поддержкой для книжной индустрии. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"За время своего существования этот литературный праздник стал значимым событием в культурной жизни Москвы, центром притяжения для настоящих ценителей художественного слова и интеллектуальной книги. Интерес к вашему фестивалю неслучаен, ведь, как справедливо заметил Константин Паустовский, человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти - книги", - отметил премьер.

Он выразил уверенность, что фестиваль на главной площади страны запомнится посетителям "неповторимой атмосферой, насыщенной программой, а для представителей книжной индустрии станет серьезной поддержкой".

Мишустин также подчеркнул, что большинство дискуссий с деятелями культуры будет посвящено теме Великой Отечественной войны. "Особое внимание в Год памяти и славы посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - отметил премьер.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.